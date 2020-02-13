Москва, , 16:53 — REGNUM Правительству следовало бы найти способ оставить Сбербанк в госсобственности, не потратив при этом средства из резерва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк планирует продать свою долю акций Сбербанка. Планируется, что их купит правительство за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

По словам Щапова, такая сделка вызывает «массу вопросов». Так, например, Центробанк по закону ежегодно отчитывается перед депутатами Госдумы, но депутаты не слышали, что у регулятора есть какие-то серьезные претензии к Сбербанку или есть проблемы, связанные с двойственным положением ЦБ как контролирующего органа и владельца.

«Непонятно, зачем делать это именно сейчас. Ситуация в экономике сложная, последствия для банковского рынка и для всей экономики — слабопрогнозируемые, никакой очевидной пользы от этого решения не просматривается. Никакого смысла в этой покупке сейчас нет», — уверен Щапов.

Корме того, он допускает, что у ЦБ есть корпоративные процедуры и покупку необходимо правильно оформить.

«Но правительству стоило поискать иные пути перевести Сбербанк в свою собственность без того, чтобы тратить из ФНБ 2,5 трлн рублей», — уверен Щапов.

В целом идея тратить средства ФНБ вызывает очень много вопросов, так как предполагалось, что резервные средства будут вкладываться в высоколиквидные активы для развития экономики.

«Но, потратив излишки ФНБ на покупку Сбербанка, государство никак не поможет экономике, Сбербанк не станет работать лучше, а средства просто уйдут в ЦБ. Тогда будет более правильно их просто вернуть в бюджет и потратить на социальную сферу — эту помощь хотя бы почувствуют люди. Это как раз сумма, сопоставимая с затратами на предложения президента из послания этого года», — подчеркивает Щапов.