Москва, , 16:51 — REGNUM В списке рисков для финансовой стабильности РФ отсутствует коронавирус. Об этом журналистам заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России.

Вместе с тем она подчеркнула, что «ситуация требует предельного наблюдения за реакцией мировой экономики».

Юдаева рассказала, что влияние рисков финансовой стабильности на российскую экономику ограничено по причине бюджетного правила и доверия рынка к политике Банка России.