Бишкек, , 16:51 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии недовольны тем, что власти страны до сих пор не ввели пошлину на местную сырую нефть, поставляемую в другие страны. Об этом стало известно сегодня, 13 февраля, в ходе парламентского заседания, передает пресс-служба законодательного собрания.

По словам депутата Марлена Маматалиева, Киргизия ежегодно экспортирует 70 тонн сырой нефти, но государство не имеет от продажи за рубеж никакой выгоды.

«Казахстан ввел пошлину в размере $60. Если мы не вводим пошлину, то почему нельзя самим перерабатывать сырую нефть. Значит, есть интерес конкретных лиц», — подчеркнул он.

Парламентарий рекомендовал правительству обратите внимание на эту ситуацию и поскорее предпринять меры по ее исправлению.

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