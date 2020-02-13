Рига, , 16:48 — REGNUM Санкции США, введённые 9 декабря 2019 года и отменённые спустя месяц в отношении Вентспилсского свободного порта, привели к катастрофическому падению грузов на 42,8%. Об этом пишет портал Mixnews.lv.

По данным журналистов, в январе 2020 г. через Вентспилсский свободный порт прошло чуть более 1 млн тонн грузов. Портовики недосчитались 13 судов, а всего их было 129.

Напомним, порты Риги и Вентспилса являются крупнейшими по грузообороту в Латвии.

Читайте также: Руководство Вентспилсского порта может уволить 10% сотрудников