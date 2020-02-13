Чебоксары, , 16:43 — REGNUM На китайскую компанию, которая строит в Чувашии агропромышленный парк, подали иск. Истцом выступила чебоксарская фирма, взыскивая через суд несколько миллионов рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Арбитражном суде Чувашии 12 февраля зарегистрировано исковое заявление от общества «Трансрента», ответчиком выступает ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания». Сумма исковых требований составляет 4 000 177,5 рублей.

Дело не принято в производство, детали пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в отношении китайского инвестора подали два иска, оба — от общества «Жил-Строй» из Башкирии. Сумма претензий по первому иску — 34 318 376,06 рубля, а по второму — 20 307 690,79 рубля.

Напомним, ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания» возводит в Чувашии агропарк, в который, по словам инвестора, планируется вложить 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины.