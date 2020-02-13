Киев, , 16:42 — REGNUM Государственные предприятия, которые будут проданы на Украине в рамках «большой приватизации» должны быть куплены «профильным инвестором», заявил 13 февраля в ходе визита в Харьков глава украинского Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Чиновник допустил, что некоторые предприятия на Украине могут быть куплены «конкурентами» с целью дальнейшего уничтожения.

«Ни в коем случае мы не должны допустить покупку предприятий конкурентами с целью уничтожения или передать их непрофессиональным операторам», — призвал Сенниченко, рассуждая о перспективах продажи харьковских госпредприятий «Электротяжмаш» и «Турбоатом».

Глава Фонда пообещал «к этому очень внимательно подходить», добавив, что именно харьковские предприятия будут проданы еще не скоро.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские власти заявили о намерении в рамках приватизации продать в нынешнем году 3 — 5 крупных объектов, а также не менее 300 малых и средних. Среди крупных предприятий первые кандидаты на продажу — Объединенная горно-химическая корпорация, шахта «Краснолиманская», «Центрэнерго», Одесский припортовый завод и «Президент-отель» в центре Киева.