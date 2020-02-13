Киев, , 16:29 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука о том, что граждане заплатят «немного больше» за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные в январе этого года, чем это было месяцем ранее.

ИА REGNUM напоминает, что такое заявление Гончарук сделал 12 февраля, добавив, что рост цен произошел по разным причинам, но в основном — из-за роста стоимости газа.

«Рост цен в полтора раза, конечно, совсем немного. И это при том, что (правительством) обещано было падение цен на ЖКХ и в январе», — иронизирует политолог Валерий Песецкий.

Эксперт отмечает, что весь нынешний зимний сезон цена газа в Европе существенно снижалась и сейчас котируется на уровне 100 долларов за тысячу кубов.

«Сравните с ценой у нас по своим платежкам. Только то, что снижается в Европе, в Украине почему-то всегда растет», — заявил он.

«Уж не знаю, к какому хабу нужно теперь привязывать цену на газ для украинцев, чтобы как-то рационально объяснить космический рост цен на местном рынке. Уж сказали бы честно: воруем», — добавил также Песецкий.

ИА REGNUM напоминает, что в «Нафтогазе Украины» объявили, что оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в январе составит 4650 грн за тысячу кубометров — и это без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку. В компании подчеркнули, что эта цена на 25% ниже, чем в январе 2019 года.

Также напомним, что Гончарук накануне заявил, что за февраль украинцы уже точно заплатят за услуги ЖКХ значительно меньше, чем за декабрь и за январь.