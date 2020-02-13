Белград, , 15:50 — REGNUM В течение 2019 годаСербию посетили 3 689 983 туриста, что на 8% больше показателей предыдущего года года. Согласно данным республиканского бюро статистики Сербии, из общего числа туристов 1846 511 были иностранные туристы, а 1 843 432 — внутренние. 2019 год — первый, когда количество иностранных туристов превысило количество внутренних.

Наибольшее количество иностранных туристов прибыло из Китая (включая Гонконг), 144 961, затем следуют туристы из Боснии и Герцеговины (136 184). На третьем месте туристы из Турции (107 695), Германии (104 144), Хорватии (103 807), Болгарии (100 344), Черногории (90 422), Словении (89 930), Северной Македонии (72 760).

Наибольшее количество ночевок в Сербии в прошлом году было у боснийских туристов — 294 423, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году.