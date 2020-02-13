Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии в январе текущего года вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем рост экспорта опережает рост импорта. Об этом говорят предварительные данные, опубликованные 13 февраля Грузстатом.

Согласно статистических данных, объем внешней торговли в январе составил $882,4 млн, что больше прошлогодних показателей на 5,7%. В торговом обороте экспорт составил $262,6 млн, что на 10% больше января 2019 года, а импорт — $619,7 млн или на 3,9% больше показателей прошлого года.

В Грузстате отмечают, что отрицательный торговый баланс Грузии в январе достиг $357,1 млн или — 40,5% от объемов внешней торговли. Более детальный отчет в ведомстве пообещали предоставить общественности 19 февраля.