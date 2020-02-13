Клайпеда, Литва, , 15:39 — REGNUM В январе в единственном в Литве порту Клайпеде зафиксировано резкое снижение объёма грузооборота, порт обслужил 3,4 млн тонн грузов, что сразу на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля. Данные огласила администрация государственного порта.

При этом погрузки на Бутингском нефтетерминале в январе упали и вовсе на 39,1%, отгружено 599,2 тыс. тонн нефти.

В интервью литовскому агентству BNS, директор порта по маркетингу Артурас Друнгилас объяснил снижение оборотов сокращением контейнерного потока. «Рост контейнерных погрузок в прошлом году был очень большим в первом квартале, поэтому в нынешнем году, поскольку рост нормализовался, он уже не такой неестественный, как был в прошлом году», — сказал представитель порта.

Он указал на линию из Австралии, которая перестала пользоваться услугами Клайпеды с апреля 2019 года.

При этом в латвийском рижском порту погрузки упали на 25%, в Вентспилсе на 43%.