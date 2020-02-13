Вильнюс, , 15:38 — REGNUM В литовский порт Клайпеда идёт очередная, уже 20-я по счёту с октября 2019 года, партия сжиженного природного газа от российской компании «Новатэк», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 февраля. По данным администрации порта, газовоз зайдёт в порт 14 февраля.

Последний раз небольшую партию в 10 тыс. кубометров от «Новатэка» в Литву доставили и отгрузили на прошлой неделе, 9 февраля. Литовские спецслужбы — госбезопасность и военная разведка — называют наращивание поставок российского СПГ в Литву потенциальной угрозой национальной безопасности. В 2019 году доля российского СПГ на всём газовом рынке Литвы уже составила 13%, при том что поставки были менее частыми, чем в новом газовом году, который отсчитывается с октября 2019 года.

Традиционно не сообщается, кто является заказчиком груза. Предположительно, это самый крупный коммерческий потребитель газа — завод азотных удобрений Achema.