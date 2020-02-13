Бейрут, , 15:16 — REGNUM Представители Международного валютного фонда (МВФ) могут попросить Ливан провести серию болезненных реформ, чтобы стране был одобрен кредит. Об этом 13 февраля сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, среди возможных мер могут быть сокращение заработных плат государственным чиновникам, что в условиях непрекращающихся акций протеста в стране может стать невыполнимым требованием.

Ранее правительство Ливана обратилось к МВФ с просьбой предоставить кредит в размере $1 млрд 200 млн на преодоление крупнейшего за последние десятилетия экономического кризиса в стране.

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