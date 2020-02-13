Москва, , 15:28 — REGNUM Новая процедура личного банкротства граждан без обращения в суд поможет тем гражданам РФ, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении внесудебной процедуры банкротства граждан РФ.

«Человек, не имеющий возможности полностью выплатить долг в размере от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, сможет обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке. При этом важно, что услуги арбитражного управляющего — а это и его гонорар за работу, и все расходы по делу — будут полностью оплачены из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан. Для самого должника они будут бесплатными», — отметил Володин.

Он напоминает, что сегодня граждане могут воспользоваться процедурой личного банкротства только в случае, если их долг превышает 500 тыс. рублей. Кроме того, далеко не все граждане могут позволить себе услуги управляющего или процедуру банкротства через суд, так как эти процессы требуют дополнительных средств, которых у должников нет.

«Законопроект направлен на поддержку малоимущих граждан, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации… Законопроект позволит не имеющему источников дохода и достаточного имущества должнику фактически получить «долговые каникулы» — на один год будет приостановлено действие большинства исполнительных документов к нему, прекращено начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем долгам», — подчеркнул Володин.

По его словам, за это время у гражданина может появиться возможность «выбраться из финансовой ямы без потери остатков имущества и полного поражения в кредитных правах».

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