Ташкент, , 15:08 — REGNUM Сборы за покупку легковых автомобилей старше семи лет в Узбекистане планируют снизить в три раза. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном 13 февраля на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Действующие требования устанавливают сбор в размере 6% от базовой расчетной величины (БРВ) за каждую лошадиную силу — 13 380 сумов ($1,41). Для мотоциклов старше семи лет размер сбора составляет 5% БРВ — 11 150 сумов ($1,17).

В случае принятия закона сборы за автомобили старше семи лет составят 2% БРВ — 4460 сумов ($0,47), за мотоциклы — 1% БРВ, или 2230 сумов ($0,23) за каждую лошадиную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года производителей автомобилей в Узбекистане обязали платить 3% от стоимости транспортного средства в республиканский дорожный фонд.

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