Сеул, , 15:14 — REGNUM Представители южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor Company примут участие в одном из самых крупнейших авиасалонов в мире. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на организаторов международного авиасалона в Фарнборо.

По их словам, сотрудники компании примут участие в авиасалоне как Hyundai UAM и организуют выставочный стенд.

Напомним, что в сентябре прошлого года в южнокорейской компании назначили бывшего эксперта NASA Джайвон Шина исполнительным вице-президентом и главой недавно созданного подразделения в области городской авиационной мобильности UAM.

Известно, что в авиасалоне, который пройдет с 20 по 24 июля, также примут участие представители Airbus, Boeing, Korea Aerospace Industries (KAI), Hanwha Aerospace, BAE Systems и Mitsubishi Heavy Industries.

Авиасалон Фарнборо — один из крупнейших в мире авиасалонов, проходит раз в два года в Великобритании на аэродроме близ города Фарнборо. Организатором является Society of British Aerospace Companies. Впервые прошёл в 1948 году и проводился ежегодно до 1962 года, после этого проводился раз в два года.