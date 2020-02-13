Милан, Италия, , 14:55 — REGNUM У руководителей Ryanair нет «никакого намерения» приобретать готовящуюся к ликвидации авиакомпанию Air Italy, заявил журналистам в четверг, 13 февраля, один из топ-менеджеров Ryanair Дэвид О’Брайен.

Предположения ряда СМИ по этому вопросу он назвал «спекуляциями».

О намерении начать процедуру ликвидации Air Italy из-за «неразрешимых финансовых сложностей» ее совладельцы сообщили 11 февраля. Последний рейс будет выполнен 25 февраля.

В правительстве Италии в свою очередь сообщили о намерении провести специальное совещание по данному вопросу, однако эксперты убеждены, что вмешательство власти не поможет.