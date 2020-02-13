Лондон, , 14:43 — REGNUM Российская энергетическая компания «Газпром» приостановила переговоры с Китаем по вопросу новых поставок газа. Такое заявление сегодня, 13 января, на Дне инвестора в Лондоне сделала глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

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Она уточнила, что прекращение диалога временное и связано с объективными причинами — распространением нового типа коронавируса.

«Эти переговоры приостановлены до момента, когда необходимые меры будут предприняты правительством (Китая) по решению проблемы коронавируса», — приводит ТАСС слова Бастурминовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года в пресс-службе Газпрома заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) никак не сказалась на поставках российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Добавим, что, согласно последним данным, новым типом коронавируса на сегодняшний день в общей сложности заболели уже свыше 59,8 тыс. человек, выздоровели почти 6 тыс. человек. Вспышка заболевания в Китае унесла жизни 1368 человек.

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