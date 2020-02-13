Москва, , 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» из-за распространения коронавируса приостановила переговоры по новым маршрутам поставок газа в Китай. Об этом 13 февраля заявила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«На сегодняшний день эти переговоры по объективным причинам приостановлены», — сказала она в ходе Дня инвестора «Газпрома».

Она добавила, что переговоры «заморожены» до момента, когда китайское правительство примет необходимые меры по решению данной проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса нового типа в Китае унесла жизни 1368 человек. Заболели в общей сложности более 59,8 тыс. человек, выздоровели — 5963. Больше всего случаев болезни в провинции Хубэй — 48,2 тыс. инфицированных с 1310 летальными исходами. Далее идут провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.

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