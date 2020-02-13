Москва, , 14:38 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 1650 автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW 3 серии (серия E46), которые были проданы с января 1998 года по декабрь 2000 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа «NADI». Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться», — говорится в сообщении.

Владельцы отзываемых машин могут самостоятельно обратиться в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Компания подчёркивает, что на отзываемых моделях все необходимые работы будут выполнены бесплатно для владельцев.

Ранее BMW объявила в РФ отзывную кампанию 19 087 машин из-за возможных проблем с детскими сиденьями.

Читайте также: В Канаде выставили на продажу два BMW M8 Individual Manufaktur 2020