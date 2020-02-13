Пхеньян, 13 февраля 2020, 14:37 — REGNUM КНДР присоединится к усилиям международного сообщества по реагированию на изменение климата, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).
Согласно опубликованным данным, правительство Северной Кореи завершило разработку плана по реагированию на изменение климата на 2019 — 2030 года.
Согласно плану, к 2030 году власти страны намерены сократить объём выбросов парниковых газов на 16,4%. В дальнейшем КНДР намерена увеличить данный показатель до 36%.
Известно, что в конце прошлого года Зеленый климатический фонд (GCF) добрил бюджет в размере $722 100 на оказание помощи КНДР в борьбе с изменением климата. Помощь будет оказана через Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).