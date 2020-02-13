Генуя, Италия, , 14:32 — REGNUM На новом виадуке в Генуе, который строится на месте рухнувшего моста Моранди, в четверг, 13 февраля, был установлен первый 100-метровый пролёт.

Строительство нового виадука протяженностью 1,1 км, по обещаниям городских властей, должно быть закончено в мае 2020 года.

В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.