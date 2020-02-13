Барнаул, , 14:30 — REGNUM В ответ на слова премьер-министра российского правительства Михаила Мишустина о дороговизне ипотеки, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин напомнил, что уже сейчас ипотеку можно получить под 8−8,5%.

«Банк России снизил ключевую ставку до 6%: это продолжение тренда на снижение. Но коммерческие банки вряд ли последуют за ним. Скорее, с их стороны можно ждать каких-то «ювелирных» акций. А все потому что уже работает много программ с очень низкими ставками: 4% для семейной ипотеки, 2,7% — ипотека на селе, 2% — для Дальнего Востока и отдельных регионов. Все эти программы — часть национального проекта. А цель его — строить 120 миллионов квадратов жилья в год. Рядовому жителю Барнаула сейчас можно получить ипотеку под 8−8,5%», — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что ипотечная ставка в российских банках снижается, но остаётся дорогой, и ясно дал понять, что ждёт ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Также премьер-министр предложил «сделать так, чтобы у банков не было возможностей накручивать ставку».

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