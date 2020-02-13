Москва, , 14:28 — REGNUM Экономические отношения России и Израиля в течение последних трех лет по сути стагнируют и не развиваются. Одна из точек роста — туризм, но и здесь всё очень сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя проблемы при въезде российских туристов в Израиль.

«По итогам 2019 года, около 6000 российских туристов по прилете в страну получили отказ во въезде в страну. Представьте себе, что это около 20 авиарейсов с гражданами РФ израильская сторона отказалась принять.

Думаю, что реакция российского МИДа на происходящее очень мягкая и риторика в данном вопросе со стороны РФ должна быть очень жесткой. Самое худшее для Израиля в экономических отношениях с России еще впереди.

Потепление между Россией и Израилем вряд произойдёт в ближайшие годы. На фоне военных успехов в Сирии Израиль мобилизует свои ресурсы, подпитываемые США, и направляет их, по сути, против соседних стран.

Напряженность в регионе растет, вопрос безопасности для отдыха в Израиле становится еще более острым вопросом. Все это приведет к оттоку российских туристов из страны в пользу Иордании и Турции.

Избалованные российские путешественники уже голосуют рублем в ущерб туристической отрасли Земли обетованной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы российским гражданам во въезде в Израиль разрушают экономическую базу туризма.

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