Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Китайская автокомпания Chery собирается выйти на рынок Соединённых Штатов с моделями под маркой Vantas. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.

Дилером Chery в США станет концерн HAAH Automotive из Калифорнии. Стоит отметить, что концерн HAAH Automotive планирует кроме продаж китайских автомобилей заняться их локальным выпуском. Компания уже объявила о создании новых рабочих мест на необходимые для старта проекта вакансии.

Ожидается, что производство машин под маркой Vantas начнётся к концу 2020 года. В продажу новые авто поступят не ранее 2021 года.

Напомним, это уже вторая попытка бренда Chery зайти на американский авторынок. Ещё в 2007 году китайская компания заключила контракт с брендом Chrysler, однако довольно быстро соглашение было расторгнуто — причиной стал низкий технический уровень китайских автомобилей.

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