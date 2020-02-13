Вагенинген, , 14:27 — REGNUM Проблема нормальной, не испорченной еды, которая не употребляется в пищу и выбрасывается, гораздо больше, чем считалось ранее, полагают голландские ученые. В соответствии с проведенным ими исследованием, средний человек на Земле каждый день выбрасывает продуктов с пищевой ценностью примерно 527 калорий. Об этом сообщает 13 февраля AMNA.

Если бы эти продукты не выбрасывались, их хватило бы, чтобы накормить не четырех, а пятерых человек в среднестатистическом домохозяйстве. 527 калорий — это пятая часть от того, что требуется в среднем человеку для поддержания своего веса. Предыдущая оценка от Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН указывала на 214 калорий, ежедневно отправляемых в мусор, но новые данные высвечивают проблему с нового ракурса.

Исследователи из Вагенингенского университета проанализировали данные для двух третей мирового населения и сделали соответствующую публикацию в журнале PLoS One, в соответствии с BBC news и New Scientist. По их выводам, выбрасывать пригодные в пищу продукты человек начинает, когда его расходы начинают превышать в среднем 6,7 долларов в день.