Ташкент, , 14:15 — REGNUM Перевод хлопковой отрасли Узбекистана на рыночные механизмы регулирования станет коренным поворотным моментов в жизни 60% населения страны. Об этом 13 февраля заявил министр сельского хозяйства республики Жамшид Ходжаев в интервью агентству «УзА».

"Безусловно, данная реформа — стратегически важное кардинальное новшество», — сказал министр, отметив, что хлопководство полностью перейдет на кластерную систему.

Ходжаев добавил, что хлопок будет закупаться по международным рыночным ценам. Кроме того, в республике планируется отменить план на сбор хлопка.

«Конечно, нелегко отменить государственный заказ», — добавил министр. По его словам, для этого необходимо повышать конкурентоспособность отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр сельского хозяйства республики Жамшид Ходжаев заявил, что госзаказ на закупку хлопка и зерна планируется отменить уже в 2020 году.