Москва, , 14:09 — REGNUM Денежные средства, которые получит Банк России от продажи акций Сбербанка правительству РФ, будут направлены на финансирование социальных инициатив, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил 13 февраля министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства России.

По его словам, инвестиция позволит за счёт прибыли увеличить поступления в федеральный бюджет и использовать их на решение задач, поставленных в послании президента.

Он назвал инвестицию в приобретение правительством акций Сбербанка России за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хорошей и доходной.

По его словам, дополнительные расходы на социальные инициативы составят более 2 трлн рублей, в том числе 1,8 трлн рублей из бюджета.