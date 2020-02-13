Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Международное энергетическое агентство ожидает снижения мирового спроса на нефть в первые три месяца 2020 года. Согласно прогнозам, в первом квартале ожидается падение на 435 тыс. баррелей в сутки, по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

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Так, МЭА снизило свой прогноз роста спроса на нефть на текущий год на 365 тыс. баррелей в сутки — до 825 тыс. баррелей в сутки, что на 30% меньше предыдущего прогноза, сделанного в январе. Отмечается, что это рекордно низкий показатель с 2011 года. Причиной такого спада называется влияние коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском Ухане.

В МЭА отметили, что последствия нового коронавируса, известного теперь как Covid-19, будут «значительными» для мирового спроса на нефть, цен на нефть и производителей.

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«С точки зрения производителей, до кризиса Covid-19 рынок должен был двигаться к равновесию во второй половине 2020 года из-за сочетания сокращения добычи, осуществленного в начале года, более сильного спроса и прекращения роста предложения вне ОПЕК. Теперь риск, связанный с кризисом Covid-19, побудил страны ОПЕК+ рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти», — говорится в сообщении агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ) по странам региона Персидского залива, мировой спрос на нефть может достигнуть своего пикового значения к 2041 году на уровне примерно в 115 млн баррелей в день, а затем начнёт снижаться.

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