Абуджа, , 14:55 — REGNUM Лидеры западноафриканских стран, входящих в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), обязались провести расследование региональных экономических последствий решения Нигерии о закрытии своих сухопутных границ. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нигерии.

«Нет конкретных сроков, когда отчет должен быть представлен, но он должен быть завершен «как можно скорее», — заявил министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяама.

Главы государств Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) договорились создать комитет «для изучения и составления полного отчета о закрытии сухопутной границы Нигерии с соседними странами», — говорится в заявлении пресс-секретаря президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

Напомним, что с августа прошлого года Нигерия запретила импорт и экспорт любых товаров через свои сухопутные границы в рамках кампании по борьбе с контрабандой. Соседние страны, многие из которых полагаются на торговлю с крупнейшей экономикой Африки, жаловались, что это вызвало серьезные трудности.

Как отмечают репортеры, с момента вступления в должность в 2015 году Бухари ввел политику, направленную на ограничение импорта и контрабанды, чтобы стимулировать местное производство. Лидер также пытается увеличить налоговые поступления после того, как рецессия 2016 года сократила доходы страны.