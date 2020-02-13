Москва, , 14:24 — REGNUM Пакет президентских законопроектов, направленных в том числе на запрет формально применять статью об организации преступного сообщества в отношении бизнесменов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Законопроект направлен на смягчение условий ведения бизнеса в PФ и на уход от необоснованного уголовного преследования бизнесменов. Так, сегодня в правоприменительной практике участились случаи, когда в отношении руководителей организаций и предприятий формально применяется статья об организации преступного сообщества, если кто-то из членов совета директоров компании замечен в нарушении закона. При этом зачастую речь идет о компаниях, которые никоим образом не были связаны с преступной деятельностью.

Законопроект уточняет, что статья Уголовного кодекса о создании ОПГ не может применяться исключительно из-за структуры юридического лица. Так, статья может применяться только в случаях, когда компания, организация или предприятие или их структуры заведомо были созданы для совершения одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений.

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