Киев, , 13:09 — REGNUM В последнее время представители власти пытаются убедить украинцев поскорей максимально отказаться от природного газа и нефтепродуктов, заявил в своем комментарии сегодня, 13 февраля, украинский эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Эксперт назвал сторонников такой позиции «зелеными авантюристами», которые убеждают жителей Украины, что якобы сокращение потребления нефти и газа является «мировой тенденцией».

Интересно, как с этой «тенденцией» коррелирует прогноз от Международного валютного фонда, в котором сказано, что «мировой спрос на нефть достигнет максимума в 115 млн баррелей в сутки примерно в 2041 году, задается вопросом эксперт.

Рябцев также приводит еще один прогноз МВФ: «Повышение энергоэффективности умеренно повлияет на потребление природного газа, глобальный спрос на который, вероятно, будет продолжать расти».

ИА REGNUM напоминает, что нынешний министр энергетики Украины Алексей Оржель действительно является специалистом, в первую очередь, по «зеленой энергетике».

В конце января Оржель представил общественности концепцию т.н. «зеленого энергетического перехода Украины», согласно которой, до 2050 года доля возобновляемых источников должна составить порядка 70%. Новая концепция предполагает, что к 2050 году доля атомной генерации сократиться до 20−25%, а угольной — будет полностью замещена.

В ноябре прошлого года министр признал, что возобновляемая энергетика создает «чрезмерную финансовую нагрузку» на рынок электроэнергии Украины, поэтому важной задачей, подчеркнул он, является сбалансировать систему.