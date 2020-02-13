Москва, , 12:50 — REGNUM Представленный на белорусском предприятии «Белджи» новый кроссовер Geely Coolray для авторынка Белоруссии будет стоить дешевле, чем в России. Об этом 13 февраля сообщает портал NJCAR.RU.

По данным автопроизводителя, цена на новинку в Белоруссии составит от 40 900 до 43 900 местных рублей (примерно от 1,18 до 1,27 млн российских рублей). По предварительной информации, в России стоимость Geely Coolray составит порядка 1,5 млн. рублей.

С 13 февраля в Белоруссии начнутся продажи новинки, а на российский авторынок автомобиль поступит весной этого года. Конкурировать модель в России будет с южнокорейскими Hyundai Creta и Kia Seltos.

Сборка китайского кроссовера налажена на белорусском заводе «Белджи». Под капотом новинки устанавливается турибомотор на 1,5 л мощностью 150 или 177 л. с. Агрегатируется двигатель с семидиапазонным «роботом». Привод у авто только передний.

Напомним, Geely собирается инвестировать 370 млн юаней (около 3 млрд рублей) в проект по разработке автомобилей со специальной системой очистки и фильтрации воздуха в салоне, которые призваны предотвратить водителя и пассажиров от коронавируса.

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