Киев, , 12:28 — REGNUM Работающие банки Украины по итогам предыдущего, 2019 года, получили положительный финансовый результат на уровне 59,6 млрд гривен.

Соответствующие данные обнародовал 13 февраля украинский Нацбанк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Регулятор подчеркивает, что по сравнению с рекордным показателем за 2018 год сейчас прибыль украинских банков выросла почти втрое.

Сообщается, что доходы банков на Украине за последний год выросли на 19,5% — до 244,4 млрд гривен, а расходы — всего лишь на 1,4%, до 184,8 млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, что после госпереворота-2014 банковская система Украины была серьезна переформатирована. и 4 года работала в убыток. 2018 год стал первым, когда банки вышли в прибыль, заработав 22,3 млрд гривен чистой прибыли, что стало максимальным историческим показателем.

11 февраля стало известно, что Нацбанк Украины в нынешнем году проведет стресс-тестирование 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.