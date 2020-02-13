Токио, , 12:27 — REGNUM В связи с распространением пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, авиасообщение между Китаем и другими странами сократилось на 67%, сообщает японская газета The Nikkei.

Согласно опубликованным данным, в период с 9 по 11 февраля среднесуточное число рейсов, совершаемых между Китаем и другими странами мира, составило 343 рейса, однако 26−28 января их число превышало отметку 1030 рейсов.

Отмечается, что число людей, пользующихся данными рейсами, также продолжает сокращаться.

Известно, что авиасообщение между Китаем и Японией сократилось на 55%, Китаем и Южной Кореей — на 52%, Китаем и США — на 76%, Китаем и Британией — на 57%.

Специалисты предполагают, что распространение вируса и сокращение числа рейсов может нанести удар мировой туристической отрасли и замедлить темпы роста мировой экономики.