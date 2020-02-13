Москва, , 11:56 — REGNUM Покупка акций Сбербанка правительством России направлена на улучшение кредитования. Об этом заявил 13 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Ещё одно решение правительства, которое в том числе направлено на улучшение кредитования, — это приобретение правительством у Банка России акций Сбербанка», — сказал он.

Глава правительства пояснил, что в повестке дня заседания правительства будут рассмотрены соответствующие законопроекты.