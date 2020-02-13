Париж, , 12:07 — REGNUM Французский корпоративный и инвестиционных банк Natixis назвал три страны, которые больше всего пострадают от распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Bloomberg.

Согласно опубликованным данным, в список вошли Япония, Южная Корея и Тайвань — страны, в которых сосредоточено текстильное, авто— и машинное производство, производство электроники и которые сильно зависят от поставок из Китая.

Специалисты предполагают, что коронавирус нанесёт больший ущерб экономикам стран, чем тяжелый острый респираторный синдром (SARS) в 2003 году.

«Сокращение поставок из Китая нанесёт серьезный удар по экономикам стран Юго-Восточной Азии, — сообщили представители банка. — Кроме того, перебои в поставках также окажут отрицательное воздействие на компании, инвестировавшие в данный регион».