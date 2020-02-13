Москва, , 11:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обсудить меры для снижения ипотечной ставки, а также рефинансирование уже выданных ипотечных кредитов.

Мишустин назвал ипотеку комплексным продуктом, на который влияет стоимость земли, затраты строителей и процентная ставка.

«Нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок», — сказал он.

Мишустин считает, что эти меры должны привести к удешевлению ипотеки. Он поручил проанализировать ситуацию в рамках комиссии по взаимодействию с Банком России, а «также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент».