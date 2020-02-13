Москва, , 11:41 — REGNUM Повлиять на ипотечную ставку может развитие жилищного строительства. Об этом 13 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории», — сказал он.

Мишустин предложил активнее использовать пустующие участки для жилищного строительства.

«Такой земли у нас достаточно много», — отметил глава правительства.