Москва, , 11:35 — REGNUM О том, что происходит на российском пивном рынке, по итогам состоявшегося в Москве общего собрания членов Союза российских пивоваров (СРП) корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев. Комментируя выход из состава СРП представителей компаний «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, он пояснил:

«Я присутствовал на заседании российских пивоваров в Москве. Получается так, что большинство игроков рынка из членов союза выступают за введение минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Обычно, когда происходят какие-то изменения в отрасли или возникает законодательная инициатива, спрашивают у профессионального сообщества, а именно у Союза российских пивоваров. Его члены формируют общее мнение и транслируют его властям.

Несмотря на то, что в СРП состоит больше 70 членов, федеральные компании (их три — «Балтика», Heineken, AB InBev Efes), как правило, пытаются навязать свою политику. Так произошло и в этот раз — по МРЦ произошёл раздор: федеральные компании выступили против, у них была абсолютно слабая аргументация, что вполне понятно: на рынке такие могут держаться только за счёт низкой цены и активно демпингуютют. Коллеги их не зря обвиняют в том, что довели продукт — пиво — до того, что его называют «дешёвым пойлом». Это вот из-за них.

То, что подавляющее большинство членов союза проголосовало за ведение МРЦ, очень не понравилось федеральным компаниям, они демонстративно вышли и покинули союз. Но в любом случае заседание состоялось, и это мнение о введении МРЦ мы обязательно доведём до властей и Госдумы.

Мы — игроки пивного рынка — не против, а только за то, чтобы для нас ввели такое ограничение. Оно позволит уйти от жёсткого демпинга, а самое главное — от недобросовестной конкуренции со стороны производителей разливной продукции, которые не платят акциз. Также рыночная цена у них очень дешёвая — от этого мы все уйдём».

Как уже сообщало ИА REGNUM, обсуждение минимальной розничной цены на пиво происходило в ходе состоявшегося 11 февраля 2020 года в Москве отчетно-выборного общего собрания членов Союза российских пивоваров. О своём выходе из союза заявили представители ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» и АО «АБ ИнБев Эфес».

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