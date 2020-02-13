Москва, , 11:31 — REGNUM Арбитраж Москвы рассмотрит сразу два спора между АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» и лондонской компанией «Люсид Спортс Груп Лимитед», которая были исполнителем по дорогостоящему контракту на исследование возможности приобретения футболиста для российской команды. В одном случае истцом выступает клуб, а во втором — фирма-исполнитель. Один иск уже принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из открытых источников известно, что два года назад стороны заключили контракт стоимостью 350 тыс. евро (около 24,23 млн рублей) на исследование возможности покупки полузащитника. Отчёт был подготовлен, в нём в качестве подходящих кандидатур фигурировали Абдул-Азиз Тетте и Мацей Гайос. Контракт в итоге был заключён с Тетте. Стоимость трансфера оценивалась в 800 тыс. евро.

Иск от «Люсид Спортс Груп Лимитед» в арбитраж поступил 25 декабря 2019 года. В нём истец требует признать и привести «в исполнение решение Спортивного арбитражного суда от 24 сентября 2019 г. №CAS 2018/О/5836», но подробности решения иностранного суда пока неизвестны. Слушания по иску назначены на 14 февраля.

Иск футбольного клуба поступил 11 февраля 2020 года и пока не принят к производству. В базе арбитража нет данных о сути спора.

Напомним, в августе 2018 года стало известно, что правоохранительные органы проверяют контракт на исследование, который посчитали чрезмерно дорогим для такого вида работ.