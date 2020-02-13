Сеул, , 11:33 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет поддержку владельцам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

По их словам, на поддержку МСП будет выделено 250 млрд вон (~$211,49 млн).

Известно, что материальная помощь предусмотрена планом правительства по поддержке малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

Поддержку получат предприятия, работающие в сфере туризма, развлечения и обрабатывающей промышленности и столкнувшиеся с перебоями поставок из Китая.

Отмечается, что владельцы предприятий смогут получить кредиты под низкие проценты на сумму до 1 млрд вон (~$846 тыс.) и сроком до пяти лет.