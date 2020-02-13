Рига, , 11:28 — REGNUM Служба Государственных доходов (СГД) Латвии инкассировала в бюджет страны 855,733 млн евро, что на 5,2% больше запланированного. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, обязательные страховые выплаты составили 293,871 млн, на 3% больше ожидаемого. Подоходный налог с населения составил 183,433 млн евро, рост — 23,9%.

Общие сборы НДС в январе равнялись 219,177 млн, что отстаёт от плана на 0,7%. Сборы акцизного налога отстают от запланированного на 3,5%, что в финансовых средствах составляет 3,324 млн евро.

Общие акцизные сборы в Латвии составили 91,227 млн. В 2020 году СНД планирует собрать 10,503 млрд евро налогов.