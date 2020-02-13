Лондон, , 11:29 — REGNUM По итогам января 2020 года продажи новых авто на британском рынке составили 149 279 единиц — на 7,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Этот результат продаж является худшим результат за январь за шесть лет.

По данным SMMT, лидером авторынка Великобритании в январе текущего года стал Ford, который продал 16 377 машин, что на 1,5% меньше результата прошлого года.

На второй строчке разместились авто немецкого автопроизводителя Volkswagen. Их за отчётный период дилерам удалось реализовать в количестве 13 197 автомобилей, что на 0,2% ниже уровня января 2019 года. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz — 11 130 проданных машин (-9,1%).

На пятом и четвёртом местах соответственно BMW (10 078 ед.) и Audi (9760 ед.).

Напомним, в 2019 году в Великобритании было выпущено 1,3 млн автомобилей — на 14,2% меньше, чем с 2018 году.

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