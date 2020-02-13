Киев, 13 февраля 2020, 11:10 — REGNUM Украинские аграрии с начала 2019—2020 маркетингового года экспортировали 37,92 млн тонн зерна, сообщила 13 февраля пресс-служба министерства экономики.
Ведомство уточняет, что нынешний результат на 8,2 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.
Министерство уточняет, что пшеницы отправлено на экспорт 16,1 млн тонн, ячменя — 3,9 млн тонн, кукурузы — 17,4 млн тонн.
ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, урожай на Украине в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн. Предполагается, что примерно 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки. В прошлом маркетинговом году Украина экспортировала 49,7 млн тонн зерновых — это также рекордный для страны показатель.