Сеул, , 11:11 — REGNUM В связи с распространением коронавируса 2019-nCoV южнокорейские авиакомпании сокращают маршруты не только в Китай, но и в Юго-Восточную Азию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, с 26 февраля авиакомпания Asiana Airlines временно приостановит полёты по маршрутам Инчхон — Тайчжун (Тайвань), а с 3 марта — Инчхон — Чиангмай (Таиланд).

Кроме того, с 18 февраля компания сократит частотность выполнения рейса Инчхон — Ханой (Вьетнам) с 21 раза до 14 раз в неделю, а рейса Инчхон — Бангкок (Таиланд) с 14 раз до семи раз в неделю.

Рейсы по маршруту Инчхон — Сингапур, Инчхон — Нячанг (Вьетнам) и Инчхон — Сайпан также будут приостановлены до середины следующего месяца.

Отметим, что ранее правительство Южной Кореи рекомендовало гражданам страны воздержаться или минимизировать посещение Сингапура, Японии, Малайзии, Вьетнама, Таиланда и Тайваня, где были зафиксированы случаи заражения пневмонией нового типа.

Известно, что компании Korean Air и Jeju Air только рассматривают возможность сокращения числа рейсов в Юго-Восточную Азию.

Бюджетная компания T’Way Airlines временно приостановит перелеты по следующим маршрутам: Инчхон — Макао, Инчхон — Чиангмай (Таиланд), Инчхон — Кларк (Филиппины), Инчхон — Ханой (Вьетнам), Пусан — Тайчжун (Тайвань), а также до 20 марта сократит частотность рейса, следуемого по маршруту Тэгу — Тайбэй (Тайвань) с двух до одного раза в день.

С 17 февраля компания Jin Air также приостановит перелёты по маршруту Пусан — Бангкок (Таиланд), а также прекратит выполнять рейсы Пусан — Саппоро, Пусан — Окинава, Инчхон — Калибо (Филиппины) до 28 марта.

Авиакомпания Air Busan приостановит полёты по маршруту Тэгу — Тайбэй (Тайвань) до 28 февраля, а также сократит частотность выполнения рейсов Пусан — Тайбэй и Пусан — Дананг (Вьетнам) с 14 до 7 раз в неделю.

Компания Eastar Airlines также планирует приостановить полёты по маршруту Пусан — Тайбэй до конца февраля, а с 15 по 28 марта — по маршруту Пусан — Бангкок (Таиланд).

Также компания намерена сократить частотность выполнения рейсов по маршрутам: Инчхон — Дананг (Вьетнам), Инчхон — Нячанг (Вьетнам), Инчхон — Бангкок (Таиланд), Инчхон — Кота-Кинабалу (Малайзия) и Чхонджу — Тайбэй (Тайвань).