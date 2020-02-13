Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В январе 2020 года самым продаваемым легковым автомобилем в Санкт-Петербурге стала модель кроссовера Hyundai Creta. Об этом 13 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц Hyundai Creta приобрели 284 автолюбителя, что на 47,9% больше, чем год назад. Стоит отметить, что в последний раз это авто занимало первую строчку в списке самых покупаемых в Петербурге автомобилей в октябре 2019 года.

На втором месте разместилась корейская модель KIA Rio с результатом 231 единица. Это на 13,8% больше прошлогоднего результата. Замыкает тройку лидеров российская модель Lada Vesta. Данную модель в Санкт-Петербурге в январе текущего года купили 218 человек, что на 37,1% больше продаж января 2019 года.

Пятое и четвёртое места занимают соответственно Volkswagen Polo (207 ед.) и Mitsubishi Outlander (175 ед.).

Ранее стало известно, что петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает десять дилерских автоцентров в Петербурге, Мурманске, Волгограде и Калуге.

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