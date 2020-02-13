Москва, , 11:05 — REGNUM В правительство России направлен законопроект о «гаражной амнистии», об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Росреестра.

В сопроводительных материалах к законопроекту поясняется, что в России на сегодняшний день на кадастровый учет поставлено свыше 5,6 млн гаражных объектов.

При этом количество существующих гаражей значительно превышает указанные показатели. Вместе с тем в законодательстве понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив» отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в законопроекте предлагается прописать механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие в 2005 году современного градостроительного регулирования.

Также планируется определить основные принципы соотнесения конкретного гаража и гражданина, обратившегося за оформлением прав на него, установить перечень документов, подтверждающих такие обстоятельства.

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