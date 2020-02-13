Сеул, , 10:38 — REGNUM В Южной Корее отзовут около полмиллиона отечественных и импортных автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно публикованным данным, речь идёт об автомобилях Hyundai Motor, BMW, Fiat, Volkswagen, автобусах MAN и мотоциклах Triumph.

Всего будет отозвано 494 720 транспортных средств 21 модели.

Известно, что производители устранят проблемы с модулем ABS/ESC, который может привести к возгоранию, в Hyundai Avante, с регулятором скорости, который может вызвать проблемы в работе коробки передач, в Fiat 500, а также с подушкой безопасности в автомобилях девяти моделей BMW, включая BMW 320i, с коробкой передач в автомобилях пяти моделей Audi Volkswagen, включая Volkswagen Jetta, с подножками мотоциклов Triumph Thruxton R и клапаном ограничения давления в автобусах MAN Lion's City CNF.

Отмечается, что владельцы всех автомобилей смогут устранить неисправности в сервисных центрах компаний с 17 февраля.