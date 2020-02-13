Москва, , 10:20 — REGNUM По итогам января 2020 года дилеры Volvo в России продали 281 машину, что на 41,9% больше показателя января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Стоит отметить, что январские продажи шведских автодилеров в РФ стали самыми большими с января 2014 года.

Больше всего в январе текущего года в России было продано среднеразмерных кроссоверов ХС60. Их за месяц было продано 88 единиц, что на 7% меньше продаж января 2019 года.

Вторую строчку по объему продаж занимает полноразмерный кроссовер ХС90, который предпочел приобрести 81 российский автолюбитель. Здесь наблюдается рост на 50%. На третьем месте разместилась модель компактного кроссовера Volvo ХС40. Его реализация выросла в 2,1 раза и составила 41 автомобиль.

Напомним, в январе текущего года дилеры компании Volvo в России увеличили стоимость всей модельной линейки на 30 тыс. рублей.

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