Амстердам, , 10:04 — REGNUM Председатель голландской фермерской организации Farmers Defence Force (FDF) Марк ван ден Увер в беседе с новостным сайтом NU. nl сообщил, что фермеры собираются 19 февраля провести новую протестную акцию в центре Гааги. Фермеры протестуют против правительственных мер по снижению выбросов азота.

Ван ден Увер сообщил, что фермеры намерены, как и 15 октября, съехаться на поле Маливелд в центре города, после чего они планируют разъехаться по другим местам. Однако Ван ден Увер отказался уточнить, куда именно собираются направиться фермеры.

Пока также неясно, сколько фермеров намерено принять участие в манифестации, однако Ван ден Увер заявил, что наблюдает большую готовность к участию в протестах.